В бюджете-2009 кабмин насчитал инфляцию - 9,5%

Проект бюджета на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП на уровне 6% (при этом показатель номинального ВВП прогнозируется на уровне 1 трлн. 267-269 млрд. грн.), инфляция (декабрь к декабрю) - 9,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в Кабинете министров во время заседания, посвященного разработке проекта бюджета на 2009 год.

Минэкономики прогнозирует рост цен производителей промпродукции в Украине по итогам 2009 года на уровне 16,5-18,5%, рост производства в сельском хозяйстве - на уровне 2,2%, объем прямых иностранных инвестиций - 10,5 млрд. долл., фонд оплаты труда - 445,7 млрд. грн.

Среднегодовая номинальная заработная плата в 2009 году прогнозируется на уровне 2 тыс. 472 грн., что на 15-18,3% больше, чем в 2008 году.

Численность населения Украины, по прогнозам Минэкономики, в 2008 году составит 45,9 млн. человек, в том числе 20,5-20,9 млн. человек трудоспособного возраста.

Как сообщалось, Б.ДАНИЛИШИН 2 сентября заявлял, что правительство на данный момент согласовывает макропоказатели на 2009 год, в том числе и с Президентом Украины.

Министерство экономики Украины разрабатывает прогнозные макроэкономические показатели, на основе которых формируется проект бюджета страны.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, правительство должно до 15 сентября т.г. направить в Верховную Раду законопроект о бюджете на следующий год.

В середине августа первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил: Минфин надеется, что инфляция в стране по итогам 2009 года будет в пределах 10%.

По его словам, именно такой показатель инфляции планируют использовать при расчете бюджета на 2009 год.