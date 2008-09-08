Черновецкого поменяли на Педрацци

Общее собрание акционеров "Правэкс-Банка" 5 сентября приняло решение о сложении полномочий председателем Наблюдательного совета банка Степаном Черновецким.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на пресс-службу банка.

На данную должность был избран гражданин Италии Сильвио Педрацци, который приступит к исполнению своих обязанностей с 28 сентября 2008 года.

На данный момент Педрацци занимает должность первого заместителя председателя Исполнительного Совета, генерального директора банка "Intesa Sanpaolo S.P.A" (Белград).

Как известно, АКБ "Правэкс-Банк" был продан итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo за 750 млн. долларов. Ранее владельцем банка была семья мэра Киева Леонида Черновецкого.

Украинская правда