Черновецкого поменяли на Педрацци
17:23, 08 сентября 2008Общество
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Сын мэра потерял работу
Общее собрание акционеров "Правэкс-Банка" 5 сентября приняло решение о сложении полномочий председателем Наблюдательного совета банка Степаном Черновецким.
Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на пресс-службу банка.
На данную должность был избран гражданин Италии Сильвио Педрацци, который приступит к исполнению своих обязанностей с 28 сентября 2008 года.
На данный момент Педрацци занимает должность первого заместителя председателя Исполнительного Совета, генерального директора банка "Intesa Sanpaolo S.P.A" (Белград).
Как известно, АКБ "Правэкс-Банк" был продан итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo за 750 млн. долларов. Ранее владельцем банка была семья мэра Киева Леонида Черновецкого.
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