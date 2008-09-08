Британско-азербайджанская компания закрыла нефтепровод в Грузию

Компания BP-Azerbaijan (совместный проект Азербайджана и британской компании ВР) закрыла трубопровод Баку-Супса, сообщает Bakililar.AZ.

Прокачка нефти по нему остановлена с 11 августа в связи с ожесточенными боями в Грузии, а сейчас компания не возобновляет работу нефтепровода из-за все еще существующей политической напряженности в регионе.

"Мы пока изучаем ситуацию. Решения о возобновления прокачки пока нет", - отметили в BP-Azerbaijan.

Справка: Баку-Супса является одним из самых крупных нефтепроводов на территории Грузии. Его общая длина составляет 837 километров. Он был построен еще в конце 1990-х годов для соединения Азербайджана с грузинским побережьем Черного моря. Управляет нефтепроводом британская компания BP, которая также принимает участие в другом крупном нефтепроводе в регионе - Баку - Тбилиси - Джейхан.