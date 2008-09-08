Кому должен прийтись по вкусу украинско-польский «Самогон»?

9 сентября в 14.00 пресс-конференция, посвященная выходу альбома «Самогон», - совместной работы писателя Юрия Андруховича и польской группы Karbido.

Это новая - украиноязычная - версия проекта, впервые изданного в Польше в 2006 г. Украинское издание осуществило художественное агентство «Наш Формат».

Участники: Юрий Андрухович, директор Польского института Юрий Онух, директор художественного агентства «Наш Формат» Владислав Кириченко.

Пресс-конференция будет предшествовать туру в поддержку альбома «Самогон», который пройдет по городам Украины: Ужгород (12 сентября), Львов (13 сентября), Киев (15 сентября), Днепропетровск (16 сентября), Тернополь (18 сентября). К туру привлекается VJ-группа «КУБ» со своими видео-импровизациями.

(«Главред-медиа», ул. Сретенская, 2/8). Телефоны: 067 232 5734, 067 914 1403, info@sheshory.org.

*** 9 сентября в 15.00 на http://chat.glavred.info состоится чат с Юрием Андруховичем.

Тема: “Легко ли быть патриархом современной украинской литературы и кому должен придтись по вкусу украинско-польский «Самогон»?”