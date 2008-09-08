Спецы из Голливуда работают на киевскую киностудию

На одной из новых киевских киностудий создается база для развития индустрии 3D-анимации с привлечением специалистов из Голливуда.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный продюсер нового полнометражного мультипликационного фильма "Лапы и Шнуры" (сценарий для которого написал автор «Мадагаскара» и "Лесной братвы" Билли ФРОЛИК) Михаил ДУДКО.

В тоже время он оставил в секрете, на какой конкретно киностудии создается специальное техническое оснащение и проводится работа по подготовке отечественных специалистов к созданию 3D-анимации, подчеркнув, что главным является на сегодня сам прецедент создания в Украине индустрии по голливудской технологии. С этой целью в Киев приглашен для работы специалист Голливудской киностудии «CG Supervisor» (CG-супервайзер), который отвечает за техническую часть реализации проектов, Яков БАТЛЕР. Он работал над такими проектами, в частности, как: "Гарри Поттер", "Матрица 2-3", "Человек-Паук", "Сезон Охоты", "Лесная Братва", "Би Муви", "Полярный Экспресс".

Я.БАТЛЕР подчеркнул на пресс-конференции, что для него очень интересно развить индустрию 3D-анимации по технологии Голливуда в Украине. Главной целью на сегодня для него является научить и подготовить украинских специалистов, чтоб в дальнейшем здесь реализовывались последующие анимационные проекты по данной технологии. Он отметил, что до этого времени ею не владеют ни в одной из стран СНГ и Европы.

«Помимо самого мультфильма, мы даем людям очень ценные знания, мы создаем специалистов… В жизни страны, мне кажется, это должен быть интересный факт», - сказал Я.БАТЛЕР. Он также рассказал, что техническая система в Киеве создается (с марта этого года) с использованием лучших технических элементов в создании анимационных фильмов, используемых ведущими американскими студиями.

«Уже она, система, во многих аспектах на уровне, а в некоторых случаях даже лучше, чем похожие системы в Лос-Анджелесе», - заявил Я.БАТЛЕР.

Сегодня над созданием мультика "Лапы и Шнуры" работают около 100 человек. Как отметил М.ДУДКО, к созданию анимэ привлечены и другие известные специалисты из Голливуда. «Технология, которую используем здесь, голливудская. Подразумевается, что из наших людей делаются специалисты голливудского уровня. А это не только знания, это подход к работе и много чего другого», - подчеркнул генпродюссер.

Участники пресс-конференции отказались рассказать историю нового мультика, объяснив, что она должна быть сюрпризом для зрителя. Но, по словам М.ДУДКО, историю можно было бы сравнить с коктейлем из фильмов «Алиса в стране чудес», «Волшебник страны Оз», но она является все же оригинальной. М.ДУДКО сообщил, что в картине нет персонажей-людей.

Прогнозируется, что закончить производство фильма смогут в течение 1-1,5 года. Где впервые покажут мультик - пока неизвестно.