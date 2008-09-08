В субботу в Киеве будут заморозки

В Украине в ближайшие дни синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 9 сентября, в западных областях ночью временами дожди, грозы, местами сильные ливни, шквалы 15-20 м/с, днем без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

На остальной территории ночью без осадков, днем в северных, центральных областях и местами в южной части кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°, в южной и восточной части 30-33°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

10-11 сентября сохранится переменная облачность. В восточных, северных, центральных областях небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 10 сентября 19-24°, 11 сентября 16-21° (на Закарпатье 21-26°), в Карпатах ночью 4-9°, днем 10-15°; в северных областях 10 сентября ночью 9-14°, днем 19-24°, 11 сентября ночью 7-12°, днем 12-17°; на остальной территории 10 сентября ночью 11-16°, в южных областях и на побережье морей до 20°, днем 21-26°, в южной части и восточных областях местами 29-31°; 11 сентября понижение температуры ночью до 9-14°, днем до 18-23°, на крайнем юге местами 25-28°.

12-13 сентября без существенных осадков, лишь 12 сентября в южной части и восточных областях местами кратковременный дождь, днем 13 сентября в западной части дожди. Дальнейшее постепенное понижение температуры ночью до 4-10° тепла, на побережье морей до 11-16° (13 сентября в северной половине до 1-7° тепла, на почве местами заморозки 0-3°); днем до 11-18° тепла, на юге и Закарпатье до 16-22°.

Завтра в Киеве и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

10-11 сентября в столице и области сохранится переменная облачность. 10 сентября ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами гроза; температура ночью 9-14°, днем 19-24°. 11 сентября местами небольшой дождь; температура ночью 7-12°, днем 12-17°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

12- 13 сентября без существенных осадков. Дальнейшее понижение температуры ночью 12 сентября до 4-9° тепла, 13 сентября до 1-7° тепла, на почве местами заморозкам 0-3°; днем 11-16° тепла.