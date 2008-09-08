Сколько стоит земля в пригороде Киева

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 8 сентября т.г. выросла на 0,57%, или 38 долл., - до 6 тыс. 728 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском районе - на 0,40% (42 долл.), до 10 тыс. 529 долл./сотка; Обуховском - на 0,48% (40 долл.), до 8 тыс. 244 долл./сотка; Бориспольском - на 0,58% (40 долл.), до 6 тыс. 893 долл./сотка; Вышгородском - на 0,74% (44 долл.), до 5 тыс. 952 долл./сотка; Броварском - на 0,81% (46 долл.), до 5 тыс. 745 долл./сотка; Васильковском - на 0,85% (43 долл.), до 5 тыс. 120 долл./сотка; Бородянском - на 0,74% (21 долл.), до 2 тыс. 863 долл./сотка; Кагарлыкском - на 0,49% (9 долл.), до 1 тыс. 815 долл./сотка; Барышевском – на 1,17% (16 долл.), до 1 тыс. 356 долл./сотка; Макаровском - на 0,68% (18 долл.), до 2 тыс. 634 долл./сотка и Фастовском районе - на 1,26% (18 долл.), до 1 тыс. 415 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 26%, Бориспольском - 10%, Васильковском - 7%, Киево-Святошинском - 18%, Броварском - 10%, Обуховском - 4%, Бородянском - 6%, Вышгородском - 8%, Кагарлыкском - 4%, Барышевском – 5%, Фастовском - 2%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за август т.г. выросла на 1,13%, или на 75 долл. - до 6 тыс. 690 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (2364 долл.) - до 5 тыс. 864 долл. за сотку.