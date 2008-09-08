На границе с Россией задержали Жигули с украинцами и почти 2 млн. рублей
10:56, 08 сентября 2008Общество
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Нарушители лишились всего
В пункте пропуска «Изварино» на границе с Россией сотрудники пограничной и таможенной служб задержали группу наших соотечественников, въезжавшую в Украину на автомобиле «ВАЗ».
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, во время осмотра транспортного средства работники правоохранительных органов выявили под обшивкой задних дверей и под панелью приборов 1 миллион 850 тысяч российских рублей, которые не были задекларированы.
В итоге нарушители лишились не только денег, но и транспортного средства, которое было конфисковано и передано в таможню.
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