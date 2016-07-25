СМИ: В Мариуполе автомобиль с военными упал в реку (фото)

В Мариуполе на реке Кальчик произошло ДТП.

Об этом сообщает сайт 0629.com.ua. Читайте такжеВ Запорожье умер полицейский после ДТП с пьяным водителем В автомобиле, по предварительной информации, находились военные. ВАЗ-2106 снес опору моста и вылетел в реку. Водителя авто в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

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