СМИ: В Мариуполе автомобиль с военными упал в реку (фото)

03:41, 25 июля 2016
Общество
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В Мариуполе на реке Кальчик произошло ДТП.

mariupol.tv

Об этом сообщает сайт 0629.com.ua.

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В автомобиле, по предварительной информации, находились военные.

ВАЗ-2106 снес опору моста и вылетел в реку.

Водителя авто в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

mariupol.tv

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