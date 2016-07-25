СМИ: В Мариуполе автомобиль с военными упал в реку (фото)
03:41, 25 июля 2016Общество
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В Мариуполе на реке Кальчик произошло ДТП.
Водителя авто в тяжелом состоянии забрала скорая помощь / mariupol.tv
Об этом сообщает сайт 0629.com.ua.
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В автомобиле, по предварительной информации, находились военные.
ВАЗ-2106 снес опору моста и вылетел в реку.
Водителя авто в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.
Фото: mariupol.tv
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