В Украине с начала года на водоемах погибли около 780 человек - ГСЧС
18:23, 24 июля 2016Общество
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Всего с начала года на водоемах погибло уже 778 человек, из которых 72 - дети.
С начала года на водоемах погибли 72 ребенка / УНИАН
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала июля этого года на водоемах погибли 225 человек, из которых 17 детей.
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Всего с начала года на водоемах погибло уже 778 человек, из которых 72 детей.
Спасатели в очередной раз призывают граждан не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время отдыха на воде.
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