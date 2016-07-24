В Украине с начала года на водоемах погибли около 780 человек - ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала июля этого года на водоемах погибли 225 человек, из которых 17 детей.

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Всего с начала года на водоемах погибло уже 778 человек, из которых 72 детей.

Спасатели в очередной раз призывают граждан не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время отдыха на воде.