Украина выбрала партнера для создания спутника связи, сообщил РосБизнесКонсалтинг генеральный директор Национального космического агентства Юрий Алексеев. "Конкурс завершился", - сказал он. Однако название компании пока не оглашается до подписания итоговых документов.

По данным НКАУ, сейчас ведутся заключительные переговоры с победителем отбора, которые планируется завершить в сентябре с.г. "Пока информация о победителе конфиденциальна", - отметили в агентстве.

Как сообщалось, предложения по участию в проекте было направлено пяти компаниям, в том числе израильской Israel Aerospace Industries, американским Orbital Sciences Corporation и Boeing и европейским фирмам.

Украина намерена запустить собственный спутник связи в 2011 г. Общая стоимость проекта достигает 270 млн долл., в том числе космического аппарата - более 150 млн долл.