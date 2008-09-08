Мадонна посвятила свой хит Like a virgin Папе Римскому

Известная певица Мадонна на концерте в Риме исполнила одну из самых популярных композиций своего репертуара Like a virgin в честь Папы Римского Бенедикта XVI, сообщает France Info со ссылкой на итальянские СМИ.

«Я посвящаю эту песню Папе, потому что я – дитя Бога, как и вы все!» - объявила Мадонна, отправившаяся в начале августа в мировое турне, которое насчитывает 49 пунктов и завершится в Сан-Паулу. На концерте поп-звезды в Риме присутствовали 60 тысяч человек, в том числе кутюрье Джорджо Армани и футболист Франческо Тотти.

Газета.ру