Мадонна посвятила свой хит Like a virgin Папе Римскому
01:42, 08 сентября 2008Общество
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«Я – дитя Бога, как и вы все!»
|Мадонна на концерте в Риме. Фото АР
«Я посвящаю эту песню Папе, потому что я – дитя Бога, как и вы все!» - объявила Мадонна, отправившаяся в начале августа в мировое турне, которое насчитывает 49 пунктов и завершится в Сан-Паулу. На концерте поп-звезды в Риме присутствовали 60 тысяч человек, в том числе кутюрье Джорджо Армани и футболист Франческо Тотти.
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