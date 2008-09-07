УБОП взял российских криминальных авторитетов на крымском пляже
Вася-бандит и Эдик хотели покататься
В результате спецоперации работников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД в Крыму были задержаны два гражданина Российской Федерации, которые находились в межгосударственном розыске за вымогательство и ряд других тяжелых преступлений.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГУБОПа Елена МЕЛЬНИК, на пляже в Феодосии милиционеры задержали вора в законе по прозвищу “Вася-бандит” и лидера организованной преступной группировки по прозвищу “Эдик”.
Злоумышленники отдыхали и планировали покататься на моторных лодках. Появление стражей порядка было для них полной неожиданностью, и поэтому они даже не смогли оказать сопротивление.
По оперативной информации ГУБОПа, “Вася-бандит” и “Эдик” скрывались от российского правосудия на территории Украины на протяжении трех месяцев.
Теперь они находятся под стражей. Завтра 8 сентября, Феодосийский суд будет рассматривать вопрос об избрании для задержанных меры пресечения.