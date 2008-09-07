В Ивано-Франковске состоялось вече «Нет – кремлевскому сценарию!»

Сегодня на Вечевом майдане в Ивано-Франковске состоялось вече национально-демократических сил Прикарпатья «Нет – кремлевскому сценарию!», в котором приняли участие около 3 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, на майдан с партийной символикой прибыли представители областных и городских организаций партии «Наша Украина», ВО «Свобода», Украинской народной партии, Народного руха Украины, Конгресса украинских националистов и другие.

Также на вече присутствовали делегации со всех районов и городов Прикарпатье, председатели райгосадминистраций и мэры городов, избранных от вышеназванных политических сил, народные депутаты Украины Роман ТКАЧ, Николай КРУТЬ, Зиновий ШКУТЯК, председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК, председатель областной госадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.

Вел вече ди-джей Майдана 2004 года Евгений НИЩУК.

Священники разных конфессий благословили вече на доброе дело.

Председатель ОГА Н.ПАЛИЙЧУК в своем выступлении на собрании отметил, что «Украина находится в опасности, и нынешние события в Верховной Раде осуществляются по сценарию Кремля».

«Мы против антиукраинских настроений в Верховной Раде. Мы сделаем все, чтобы депутаты опомнились и была сохранена демократическая коалиция», - отметил Н.ПАЛИЙЧУК.

По его словам, главное сегодня для власти - защитить независимость Украины.

В свою очередь, председатель облсовета И.ОЛИЙНЫК призвал участников вече «не допустить перераспределения границ Европы» и защитить украинского Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Народный депутат З.ШКУТЯК в своем выступлении заметил, что «невысказывание своей позиции в Верховной Раде относительно событий в Грузии является изменой национальных интересов Украины».

На вече была принята резолюция ко всем небезразличным к судьбе Украины.

В документе отмечается, «что еще не поздно создать коалицию национально-демократических сил в Верховной Раде и прекратить «наводнение» политических измен». «За кем-то Москва, а за нами - Украина. Поэтому мы победим. Свободу Грузии, которая является свободой и для Украины!», - подчеркивается в резолюции вече.

Закончилось вече исполнением духовного гимна «Боже великий, єдиний».