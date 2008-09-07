В «Борисполе» аварийно сел самолет рейсом Ивано-Франковск-Киев

В международном аэропорту «Борисполь» спасатели МЧС обеспечили аварийную посадку самолета Ан-140, у которого не выпустилась передняя стойка шасси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 18.40 6 сентября в аэропорту „Борисполь” при заходе на посадку самолета Ан-140, принадлежащего отечественной авиакомпании „Южные авиалинии” и осуществлявшего рейс Ивано-Франковск-Киев, не выпустилась передняя стойка шасси. На борту самолета находились 12 пассажиров и 4 члена экипажа.

После повторной безрезультатной попытки выпустить шасси командир воздушного судна принял решение посадить его на две основные стойки. В связи с этим аварийно-спасательные подразделения МЧС, бригады медицинской скорой помощи и службы аэропорта были приведены в полную готовность к действиям по назначению.

Пожарными подразделениями МЧС на посадочной полосе была подготовлена пенная подушка.

В 19.26 самолет осуществил аварийную посадку на две основные стойки шасси без последствий.

Жертв и пострадавших нет.

Причины летного происшествия выясняются специалистами.