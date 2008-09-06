В Одессе открыли памятник конструктору ракет Валентину Глушко

В Одессе сегодня открыт памятник гениальному конструктору ракетных двигателей Валентину ГЛУШКО на проспекте его имени. Событие приурочено к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, передает корреспондент УНИАН.

«В ряду великих граждан Одессы, имена которых знает весь мир, особое место принадлежит Валентину Глушко, - заявил на торжественной церемонии мэр города Эдуард ГУРВИЦ. - Одесситы чтят память великого земляка. На доме номер 10 по улице Ольгиевской, где он жил, установлена мемориальная доска, его именем назван этот широкий современный проспект».

«Убежден, - отметил Э.ГУРВИЦ, - что со временем станет реальностью мечта конструктора об Одесском музее космонавтики. И каждый раз, отмечая День города, благодарные одесситы будут вспоминать родившегося 2 сентября Почетного гражданина Одессы Валентина Глушко».

Сын ученого Александр ГЛУШКО, прибывший из Москвы, в свою очередь, пожелал молодежи брать пример с его отца: «Мой отец был очень необычным человеком, он с детства смотрел вверх, к звездам, с юности мечтал о полете к другим мирам. И если воспринимать это не только в прямом, но и в переносном смысле, то я хотел бы вам пожелать одного: смотрите, как можно дальше, мечтайте о как можно более несбыточных космических полетах и стремитесь все время к чему-то новому, доброму, светлому».