Луганского госслужащего поймали на взятке

В Луганской области прокуратура возбудила уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры - главного архитектора Славяносербского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники УБОП, госслужащий вымогал 90 тысяч гривен взятки у гражданина, который хотел приобрести под застройку три земельных участка в селе Веселая Гора.

При передаче указанной суммы взятки злоумышленник в своем рабочем кабинете был задержан «на горячем» работниками УБОП в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса. Меру пресечения определит суд.