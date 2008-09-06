Жара продержится до среды

6-10 сентября в южной части, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

7 сентября на территории Украины будет переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей и Закарпатье до 20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

8-9 сентября в южной части, восточных и Днепропетровской областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, в восточных областях местами 9-11°; днем 28-33°. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5-10 м/с.

На остальной территории переменная облачность. 8 сентября без осадков, лишь днем в западных областях пройдет кратковременный дождь, гроза, температура ночью 14-19°, днем 27-32°, в западных областях 25-30°; 9 сентября небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы, температура ночью не изменится, днем снизится в западных областях до 18-23°, в Киевской, Житомирской, Винницкой - до 22-27°, в остальных областях до 25-30°; в Карпатах ожидается кратковременный дождь, гроза, температура 8 сентября ночью 12-17°, днем 20-25°, 9 сентября ночью 10-15°, днем 13-18°. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый.

10-11 сентября в западных и северных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы; температура снизится ночью до 8-13°, днем до 17-23°.

На остальной территории преимущественно без осадков; температура ночью 10-16°, днем 21-27°.

В Киеве и области 7 сентября будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем около 30°. По области - температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

8-9 сентября будет переменная облачность. 8 сентября без осадков, 9 сентября пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 14-19°; днем 8 сентября 27-32°, 9 сентября 22-27°.

10- 11 сентября пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы; температура снизится ночью до 8-13°, днем до 18-23°.