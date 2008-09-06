Сельские головы на Тернопольщине бегут от постоянных проверок

Председатели сельских советов трех пострадавших от наводнения населенных пунктов Тернопольской области из-за многочисленных проверок написали заявления об увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Тернопольской обладминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ, отметив, что обусловлено это многочисленными проверками, а следовательно и конфликтами с односельчанами.

“Председатель села Устечко, которое наиболее затопило, по ночам не спала, сутками не спала. Мы предложили Президенту вручить ей орден Княгини Ольги за работу, которую она провела. А оказывается, что она написала заявление на увольнение, потому что ее просто замучили те постоянные проверки”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

По его словам, немало проблем возникает с изменением категории пострадавших. Не все люди, которые заслуживают, чтобы их отнесли к первой категории пострадавших и чтобы они получили более существенные компенсации, могут доказать свою правоту, отметил губернатор. “По большей части люди перекопали свои огороды, а когда приезжают проверяющие, они не видят последствий стихии и говорят, что, мол, здесь не было воды и здесь не затапливало. Так что, людям нужно было несколько месяцев ждать и оставлять все в таком состоянии”, – удивляется руководитель области.

Вместе с тем, отметил он, есть и такие случаи, когда люди требуют компенсировать им даже те урожаи, которые они собрали еще до наводнения. И из-за этого у них возникают конфликты с сельскими председателями.