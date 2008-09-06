Иностранные инвесторы разочаровались в Украине - эксперт

Настроения мировых инвесторов в отношении Украины в последнее время значительно ухудшились, заявил в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№ 33 (712) от 6 - 12 сентября 2008 г.) начальник казначейства «Укрсоцбанка» Феликс ИНДЕНБАУМ.

По его словам, об этом свидетельствует падение фондового рынка (побившего в этом году все мировые рекорды) и значительное повышение доходности уже выпущенных в обращение евробондов».

Иностранных инвесторов разочаровывает очень высокая инфляция и понижение суверенного кредитного рейтинга Украины агентством Standard & Poor’s, отмечает эксперт.

«Положение усугубили и проявившиеся в результате грузино-российского конфликта внешнеполитические угрозы для Украины, и обострение внутренней политической нестабильности в нашей стране», – подчеркнул Ф.ИНДЕНБАУМ.