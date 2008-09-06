В Украине на тысячу человек 49 предпринимателей

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства настаивает на принятии моратория относительно подзаконных актов.

Об этом заявила председатель комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ вчера на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в Украине есть ряд подзаконных актов, которые уже не действуют или же мешают деятельности предпринимателей.

«Сейчас в Украине на тысячу человек приходится 49 субъектов предпринимательства. Эти показатели соответствуют показателям Европейского Союза», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Но, по ее словам, существует ряд препятствий в украинском законодательстве для развития предпринимательства, которые необходимо пересмотреть.

Как отметил председетель Государственного комитета предпринимательства Украины Константин ВАЩЕНКО, самым проблемным для предпринимателей сегодня является вопрос доступа к кредитным ресурсам.