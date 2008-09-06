ВВП Украины наращивает темпы за счет сельского хозяйства

В июле рост ВВП Украины достиг наивысшей за текущий год отметки, составив 7,3% по отношению к июлю 2007 года, преимущественно благодаря увеличению объемов выпуска аграрной продукции.

Об этом говорится в аналитическом отчете Concorde Capital.

Как отмечается в отчете, за семь месяцев этого года объемы аграрного производства выросли на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в то время как за первое полугодие было зафиксировано сокращение на 0,3%. Таким образом, обильный урожай позволил сельскому хозяйству компенсировать замедление роста производства в промышленности, который за семь месяцев составил 7,3%.

Аналитики Concorde Capital отмечают, что рост инвестиций в сельское хозяйство в первом полугодии 2008 года составил 45,3%, в то время как общий рост инвестиций в основной капитал отраслей отечественной экономики в первом полугодии замедлился до 8,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вследствие высокого уровня инфляции и ужесточенных условий кредитования. Наиболее явно это отразилось на секторе перерабатывающей промышленности, рост инвестиций в данную отрасль в первом полугодии составил всего 0,2%. Такой низкий показатель может означать дальнейшее замедление динамики развития промышленности в среднесрочной перспективе.

Впервые более чем за два года в июле в Украине была зафиксирована дефляция. По сравнению с июнем цены упали на 0,5%, чему способствовало сезонное удешевление продовольственных товаров на 1,3%, в большей степени овощей и фруктов. Согласно прогнозу Concorde Capital, к концу текущего года инфляция в стране составит 21%.

В то же время, цены производителей продолжают расти: за семь месяцев этого года их рост составил 34,1%. Concorde Capital повышает прогноз цен производителей в 2008 г. с 33% до 40%, а, соответственно, и дефлятор ВВП с 25,5% до 31%. Таким образом, Concorde Capital повышает прогноз уровня ВВП на 2008 г. с 194,0 млрд. долларов США до 202,4 млрд. долларов США.

Concorde Capital сохраняет прогноз курса доллара в конце 2008 г. на уровне 4,95 грн. с учетом того, что сезонный спрос на валюту в последние четыре месяца года окажет девальвационное давление на гривню. Тем не менее, данный прогноз подвержен риску из-за того, что Нацбанк в силах удерживать курс на текущем уровне в районе 4,85 с помощью интервенций.

Согласно предварительному отчету НБУ, дефицит платежного баланса сократился до 7,7% от ВВП за семь месяцев 2008 г. против 9,8% в первом квартале. Сокращению дефицита способствовали высокие цены на сталь, хотя с середины июня они начали снижаться. Экспорт зерновых в июле вырос в 12 раз по сравнению с июлем 2007 г. Аналитики Concorde Capital ожидают, что экспорт зерновых в 2008 г. составит 4,4 млрд. долларов США, что почти в пять раз больше, чем в прошлом, и поможет сократить дефицит платежного баланса до 4,3% к ВВП в 2008 г., а торговый баланс до 4,9% к ВВП.