Пострадавших от наводнения "достали" проверками

Пострадавшие от наводнения в Западной Украине жалуются Президенту Виктору ЮЩЕНКО на многочисленные проверки использования полученных компенсационных средств.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в последнее время в адрес Президента поступают жалобы от граждан, проживающих в пострадавших от нынешнего наводнения регионах, на многочисленные проверки со стороны правоохранительных органов, экологических инспекций, КРУ, депутатов областных советов использования на местах компенсационных средств.

В частности, такие обращения поступили из Бучацкого района Тернопольской области и Новоселицкого района Черновицкой области. Часто эти проверки осуществляются без соответствующих предписаний и привлечения специалистов, хорошо информированных о состоянии дел в этих населенных пунктах.

В связи с этим в пресс-службе Президента отмечают: “Людям непонятно, почему через месяц после наводнения они должны отчитываться об использовании средств, ведь выплаты осуществлены согласно утвержденным в органах власти документам”.

По информации пресс-службы В.ЮЩЕНКО, граждан возмущает такое обращение со стороны представителей власти.

Как отмечается в жалобах граждан, “они готовы вернуть полученные средства в обмен на покой и возможность работать на ликвидации последствий стихийного бедствия”.