На мысе Тарханкут - первый фестиваль The BeatlesFest

12 сентября на мысе Тарханкут в Крыму стартует Первый международный фестиваль The BeatlesFest.

Как сообщила корреспонденту УНИАН организатор фестиваля Алена ВИНОГРАДНАЯ, битломанам хотелось бы создать на мысе «полигон искусств».

«После того, как долго муссировались проекты строительства военного полигона на Тарханкуте, нам хотелось бы объявить о желании создать «полигон искусств» в этих местах», - отметила А.ВИНОГРАДНАЯ, добавив, что пока речь не идет о финансировании некоммерческого проекта.

12 и 13 сентября посреди поселка Черноморское развернется «музыкальный полигон». «Сэр Пол МАККАРТНИ (который в июне выступал с концертом в Киеве – УНИАН) благословил битломанию в Украине. И вот мы ее продолжаем взрослым составом – Кузьма, Морс, Liberta... Много хороших коллективов приедут на Тарханкут», - отметила А.ВИНОГРАДНАЯ.

14 сентября в поселке Оленевка организаторы The BeatlesFest презентуют перед журналистами «довольно скандальный проект». «Под руководством инструкторов по дайвингу инвалиды-колясочники будут погружаться с аквалангами под воду. Сильные духом и телом люди, лишенные возможности ходить, могут также увлекаться экстримом, как и прочие», - отмечают организаторы фестиваля.

«Так Тарханкут, уже завоевавший славу Мекки черноморского дайвинга, завоевывает также славу Мекки активного отдыха для всех без исключения. И, конечно, для тех, кто умеет жить в духе любви и свободы – в духе The Beatles», - говорят организаторы фестиваля.