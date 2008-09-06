В Украине сменился директор ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития назначил Андре КУУСВЕКА вместо Камена ЗАХАРИЕВА директором банка в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно предоставленной информации, до этого назначения А.КУУСВЕК занимал должность директора ЕБРР в Казахстане.

А.КУУСВЕК является гражданином Эстонии и выпускником Стокгольмской школы экономики.

К.ЗАХАРИЕВ, который был директором ЕБРР в Украине с 2002 года, назначен директором Департамента финансовой реструктуризации в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Справка УНИАН. По данным на август 2008 года, ЕБРР в Украине взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму более 3,2 млрд. евро в рамках 172 проектов.

Цель ЕБРР, собственниками которого являются 61 государства и два межгосударственных учреждения, состоит в содействии переходу от централизованного планирования к рыночной экономике в странах от Центральной Европы до Средней Азии.