Уровень миграционной угрозы со стороны Украины часто завышают

В Европе уровень нелегальной миграционной угрозы со стороны Украины завышен.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, таким является главный вывод встречи председателя Госпогранслужбы Николая ЛИТВИНА с госсекретарем Федерального министерства внутренних дел Германии Петером АЛЬТМАЕРОМ. Встреча состоялась сегодня в Киеве в Администрации Госпогранслужбы.

Н.ЛИТВИН, в частности, отметил, что европейские страны часто завышают уровень миграционной угрозы со стороны Украины. В связи с этим он проинформировал немецкого коллегу об уменьшении количества нелегалов, которые пытаются попасть в Центральную и Западную Европу, используя так называемое “восточное направление”. При этом председатель Госпогранслужбы отметил, что это происходит благодаря эффективной работе пограничников Украины и соседних стран.

По информации Н.ЛИТВИНА, если в 2004 году сотрудниками пограничных служб Украины и стран Евросоюза на смежных участках было задержано почти 7,2 тысяч незаконных мигрантов, то в прошлом году – всего 4,55 тысяч нелегалов. Вместе с тем, в этом потоке значительно снизилась доля выходцев из стран Юго-Восточной Азии. Большинство незаконных мигрантов, задержанных в этом году, – это граждане стран постсоветского пространства, среди них: 28% - молдоване, 24% - узбеки, 11% - таджики, 8% - азербайджанцы, 7% - армяне, в то время как граждан Пакистана – 3%, а Индии, Китая, Ирака – по 1%.

В свою очередь, госсекретарь Федерального министерства внутренних дел Германии отметил, что странам Европейского Союза следует бороться с суевериями относительно миграционного риска со стороны Украины.

П.АЛЬТМАЕР отметил, что раньше в Германии были подобные суеверия относительно угроз со стороны Польши и Чехии, но их удалось искоренить. “В значительной мере этому способствовало сотрудничество с пограничными ведомствами этих стран”, - сказал он.