Внутренние войска надо реформировать в Национальную гвардию МВД

Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией поддерживает проект закона о Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины, законопроект (реестр.№2470) предусматривает реформирование Внутренних войск МВД Украины и преобразование их в Национальную гвардию МВД Украины.

Автор проекта, народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ предлагает "законодательно определить статус Национальной гвардии МВД Украины как системы частей и воинских соединений, основной задачей которых является охрана и оборона важных объектов, участие в охране общественного порядка, а также выполнение других задач, требующих постоянной оперативной готовности и повышенной мобильности и т.п.".