Вятрович прокомментировал переименование Московского проспекта в Степана Бандеры

Бандера, как рассказал Вятрович в интервью "Украинской правде", является символом борьбы за независимость.

"Я не говорю, что такая улица должна быть в каждом городе и что мы должны повторять какой-то коммунистический опыт с улицами Ленина. Пусть действительно решают местные жители и, в первую очередь, возможно, уважают своих местных героев", - убежден он.

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Глава Института национальной памяти считает, что таким переименованием мы должны почтить человека, который действительно боролся за независимость Украины и неоднократно был осужден на смертную казнь.

"И неправда, что это название проспекта является навязанным сверху. В обсуждении принимали участие именно киевляне, более пяти тысяч человек. Могли голосовать только те, у кого киевская регистрация. А потом абсолютным большинством депутатов, которых избрали киевляне, данное решение было поддержано", - подытожил Вятрович.

Напомним, 7 июля проспект Московский в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.