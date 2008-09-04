Сегодня ночью на 61-м арсенале произошло 8 подземных взрывов

Сегодня ночью на территории 61-го арсенала Министерства обороны Украины, расположенного вблизи Лозовой Харьковской области, произошло 8 взрывов в подземных хранилищах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на совещании в Лозовой начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации Владимир РОСОХА.

В то же время он отметил, что эти взрывы - малой мощности и они не представляют опасности для населения. «Благодаря углублениям в землю хранилищ, разлет осколков на территории арсенала незначителен, и опасность как таковая отсутствует», - уточнил В.РОСОХА в беседе с корреспондентом УНИАН, комментируя события.

По его словам, реальную опасность составляет зона отселения, куда летели снаряды в начале пожара, произошедшего 27 августа, и сейчас стоит задача как можно скорее очистить эту территорию. Он выразил надежду, что 17 млн. грн. средств, специально выделенных правительством накануне, будут способствовать проведению восстановительных работ.

По данным В.РОСОХИ, группами специалистов МЧС и Минобороны, которые работают под Лозовой, на сегодняшний день уже собрано около 8 тысяч взрывоопасных предметов. Люди, которые были эвакуированы, а это около 14 тысяч чел., уже вернулись к местам своего постоянного проживания. «Все системы жизнеобеспечения работают, жизнь в Лозовой нормализуется», - сказал руководитель.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Лозовой под председательством руководителя Харьковского облсовета Василия САЛЫГИНА состоялось совместное заседание членов консультативно-совещательного совета при председателе областного совета и представителей Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области. Участники собрания обсудили вопросы по поводу сложившейся в результате пожара ситуации на территории 61-го арсенала МОУ, а также о предоставлении помощи пострадавшим и недопущении таких событий в Балаклейском и других районах области, где расположены подобные склады оружия.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области возник 27 августа 2008 г. Огонь стал причиной взрывов боеприпасов. По оперативной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Значительная часть жителей 5-километровой зоны была эвакуирована. Пиротехники продолжают расчищать прилегающую к арсеналу территорию от боеприпасов и их обломков.