УНИАН и НСЖУ презентовали во Львове совместный проект

Сегодня во Львове Национальный союз журналистов Украины и информационное агентство УНИАН презентовали совместный проект: открытие на базе областных организаций НСЖУ залов для проведения пресс-конференций и их трансляции в онлайн-режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании круглого стола во Львовской областной организации НСЖУ, в рамках которого был презентован новый проект, присутствовали руководители региональных масс-медиа, ведущие журналисты Львовской области, ученые, преподаватели факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко, журналисты.

Презентуя совместный проект, генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО акцентировал внимание на том, что проект не является политическим, а исключительно коммерческим и цель его - предоставлять высококачественные услуги и улучшить финансовое положение НСЖУ, областных организаций союза при партнерстве УНИАН.

«Проект, в первую очередь, выделяется мультимедийностью. С помощью качественного сервиса УНИАН, который уже 15 лет на медиа-рынке Украины, будет проводиться прямая трансляция пресс-конференций по интернет-каналам УНИАН, размещение информации на ленте новостей УНИАН, прямая телевизионная трансляция на УНИАН-ТВ и радио УНИАН-FM», - сказал О.НАЛИВАЙКО.

Также гендиректор УНИАН отметил, что, несмотря на то, что проект коммерческий, руководители областных организаций НСЖУ имеют право вето на проведение пресс-конференций с выраженной целью "черного пиара".

«УНИАН, который уже 15 лет предоставляет свой зал на Крещатике для проведения пресс-конференций, предоставляет слово всем желающим, но "черный пиар" мы не поддерживаем, и он не найдет места и в нашем совместном проекте с НСЖУ», - заверил О.НАЛИВАЙКО.

В свою очередь, председатель НСЖУ Игорь ЛУБЧЕНКО сказал о высоком уровне сотрудничества с УНИАН, отметив, в первую очередь, что опыт и возможности УНИАН на медиа-рынке позволят воплотить в жизнь новый проект, который, кроме предоставления нового высокого качества услуг на медиа-рынке, также будет направлен на финансовое развитие НСЖУ и его областных организаций.

«Львов – город, где был презентован совместный проект, избран не случайно, и не только потому, что здесь один из лучших на сегодня конференц-залов и обеспечено техническое оснащение. Львов был первым городом, где появилась независимая пресса, а из бывших партийных изданий сформировались популярные сейчас на медиа-рынке независимые газеты», - сказал И.ЛУБЧЕНКО.

Следующим городом, где на базе областной организации НСЖУ будет презентован проект, станет Днепропетровск.