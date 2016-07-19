Никто не знает, сколько было в Украине улиц и площадей Ленина - Вятрович
Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал, как проходит процесс декоммунизации улиц в населенных пунктах.
Он заявил, что существует база названий населенных пуктов, однако нет базы топонимики Украины, например, всех улиц и площадей в Украине, пишет ТСН.
"Никто не знает, сколько было в селах, поселках площадей, улиц Ленина. Мы знаем, что в настоящее время переименовано более 3500 улиц в областных центрах и это на 95-96% завершено. Но это только в областных центрах", - отметил Вятрович.
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Относительно низших уровней - районных и сельских, то информации нет.
"Поэтому мы будем обращаться к главам областных госадминистраций или главам районных администраций. Они уже должны были бы завершить переименование", - резюмировал директор Института национальной памяти Украины.
Как сообщал УНИАН, Владимир Вятрович считает, что украинцы в переименованных городах быстро привыкнут к новым названиям. Также он отметил, что властям Горишних Плавней следует использовать наиболее узнаваемый бренд для развития туристической отрасли.