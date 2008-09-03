Черновецкий пустит с молотка около 200 "очень дорогих машин"

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил о намерении продать около 200 очень дорогих машин автопарка Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня на своем брифинге в мэрии.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, аукцион будет организован в ближайшее две недели. Таким образом, по словам городского председателя, власти столицы хотят продемонстрировать, что они не используют средства города для себя. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что все деньги с продажи автомашин планируется направить на социальные программы.

«Я думаю, дней через десять, вы сможете поучаствовать в аукционе, на котором мы продадим все служебные машины, дорогие, которые издавна обслуживали власть имущих из региональной киевской элиты», - сообщил мэр столицы. К этому он добавил: «Это около 200 очень дорогих машин. Все они в основном будут проданы. Оставим 5-10 машин».

Он отметил, что два года назад, когда впервые была озвучена идея сокращения автопарка КГГА, он не смог ее реализовать, поскольку имел слабую команду.