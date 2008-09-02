Балога просит СБУ проверить, не хотела ли Тимошенко его убить (фото)

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА просит Службу безопасности Украины проверить информацию о причастности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к подготовке покушения на его жизнь.

Об этом идет речь в письме В.БАЛОГИ к исполняющему обязанности председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, фотокопию которого опубликовало сегодня интернет-издание «Украинская правда». В Секретариате Президента УНИАН подтвердили достоверность этого письма.

«В последнее время из надежных источников ко мне поступает информация о подготовке планов моего физического устранения в связи с деятельностью на должности Главы Секретариата Президента Украины», - пишет в письме В.БАЛОГА.

Он утверждает, что заказчиком этого покушения является Ю.ТИМОШЕНКО: «По имеющимся данным, инициатором и заказчиком разработки конкретных действий, конечной целью которых должна стать моя смерть, является Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. По ее расчетам, таким образом будет снят последний барьер для достижения ею наивысшей власти в стране – поста Президента Украины".

В.БАЛОГА утверждает, что по замыслу организаторов преступные намерения будут осуществлены одним из трех способов – отравление, посредством инсценировки дорожно-транспортного происшествия, убийство с использованием огнестрельного оружия или взрывчатки.

Глава СП в письме подробно описывает каждый из возможных способов покушения на него и подчеркивает, что считает полученную им информацию о подготовке планов покушения на его жизнь достаточно серьезными, и такой, которая требует немедленного реагирования со стороны СБУ и Управления государственной охраны.

В пресс-службе Президента УНИАН сообщили, что В.БАЛОГА не будет комментировать свое обращение в СБУ, поскольку пока идет следствие ни один из фигурантов не имеет права высказываться по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 27 августа начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности установила личность подозреваемого в осуществлении угрозы физической расправы в адрес В.БАЛОГИ. «На сегодняшний день установлена личность, подозреваемая в совершении угроз, и выясняется, не связаны ли они с государственной деятельностью главы Секретариата, то есть, не были ли они осуществлены с целью повлиять на принятие тех или других государственных решений», - сказала М.ОСТАПЕНКО. В то же время она объяснила, что поводом для проверки СБУ стало обращение от 24 июня с.г. В.БАЛОГИ о поступлении от руководства Кабинета министров Украины угроз в его адрес о физической расправе.