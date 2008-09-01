Начались украинско-американские учения "Репид Трайдент"

1 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности, расположенного на Яворивском общевойсковом полигоне во Львовской области, состоялось торжественное открытие двусторонних украинско-американских командно-штабных учений с приглашением других стран и привлечением войск “Репид Трайдент – 2008”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, по словам соорганизатора учений с украинской стороны, заместителя командира 8-го армейского корпуса генерал-майора Вячеслава НАЗАРКИНА, цель этих учений заключается в подготовке национальных штабов и подразделений к совместным действиям в составе многонациональных сил в операциях по поддержанию мира, а также проведении самооценки первого уровня подразделений Сухопутных войск ВС Украины, которые заявлены в Общий фонд оперативных сил и возможностей.

В учениях примут участие представители вооруженных сил 18 стран мира, в частности, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Бельгии, Беларуси, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Литвы, Македонии, Молдовы, Норвегии, Румынии, Швеции. В целом в “Репид Трайдент – 2008” примут участие свыше 930 военных.

Наиболее многочисленным в этих маневрах является украинский контингент, в состав которого входят почти 300 военнослужащих. Это личный состав 95-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й отдельной механизированной бригады, 26-й артиллерийской бригады, инженерного полка, отдельной радиотехнической бригады и др.

Учения будут проходить в три этапа. На первом этапе будут отрабатываться вопросы управления подразделениями в ходе подготовки к выполнению миротворческих задач и занятия подразделениями зоны ответственности. На втором этапе участники учений будут выполнять миротворческие задачи в зоне ответственности многонационального миротворческого батальона. Третий, завершающий этап, станет испытательным для его участников в управлении подразделениями в сложной обстановке и умении экстренно выводить подразделения многонационального миротворческого батальона из зоны ответственности.

Некоторые элементы учений “Репид Трайдент-2008” военнослужащие отработают на компьютерах. Однако несмотря на то, что учения будут проходить без проведения стрельб и использования взрывчатых веществ, им предусмотрена полевая фаза.

Как заметил во время торжественного митинга соорганизатор учений с американской стороны бригадный генерал Скот ДЖОНСОН, эти учения является еще одним весомым шагом к налаживанию дружеских отношений и, безусловно, повод всем участникам учений обменяться опытом.

Совместные украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск “Репид Трайдент – 2008” будут продолжаться до 13 сентября.