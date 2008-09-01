Ющенко обещает, что зарплаты учителей возрастут уже 1 сентября

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что зарплаты учителей уже 1 сентября возрастут на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время торжества по случаю посвящения в студенты в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова.

По словам Президента, в текущем году будет обеспечено введение единой тарифной сетки, что даст возможность увеличить среднюю заработную плату работников образования из 1460 грн. до 1891 грн. уже с 1 сентября текущего года.

«За последних 3,5 года мы дошли до финального этапа – внедрения единой тарифной сетки. Что это дает? Это дает не только поднятие заработной платы учителям больше, чем на 20% с 1 сентября, это дает возможность упорядочить систему профессий, сформировать национальные приоритеты в рамках тарифной сетки», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что таким образом государство начинает формировать приоритеты среди профессий, поднимать престижность той или другой профессии.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что реализация программы по предоставлению жилья для учителей позволит за 3-4 года решить существующую проблему. Он подчеркнул, что если удастся воплотить в жизнь замыслы, то за текущий учебный год будет выделено 1300 квартир для учителей. Он подчеркнул, что в будущем году планируется увеличить этот показатель в 2-3 раза, чтобы за 3-4 года решить данную проблему.