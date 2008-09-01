В школах вводят уроки культурного общения... по мобилке

С 1 сентября в 22 тысячах украинских школ введены уроки культурного общения по мобильному телефону.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе оператора мобильной связи «Киевстар».

«1 сентября 2008 г. в 7 городах Украины ученики 5-7 классов стали участниками открытых уроков по мобильной культуре. Их ровесники во всех школах страны будут изучать мобильный этикет на протяжении года», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы компании, всеукраинская образовательная школьная программа по обучению культуре пользования мобильной связью была разработана и внедряется Министерством образования и науки и мобильным оператором «Киевстар» в рамках социальной программы «Мобильная культура».

Разработка образовательной программы по культуре пользования мобильной связью стала приоритетной задачей Министерства образования и науки Украины и компании «Киевстар» после подписания в июле 2007 года меморандума о сотрудничестве. Цель социальной программы «Мобильная культура» – обучение школьников культуре общения по мобильному телефону.

В рамках сотрудничества почти 22 тысячи школ по всей Украине получили специально разработанные методические рекомендации для учителей и наглядные пособия для детей – яркие плакаты по культуре пользования мобильным телефоном. Эти учебные пособия были включены в процесс внешкольной образовательной программы для учеников 5-7 классов. Тема культуры пользования мобильным телефоном включена в Национальную программу воспитания и развития детей на 2008 год и рекомендована к рассмотрению на внеклассных занятиях.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи «Киевстар» уже четвертый год подряд реализует программу «Мобильная культура». Основная цель программы – сформировать в украинском обществе основные правила этичного общения по мобильному телефону. Программа «Мобильная культура» стартовала в 2005 году. Первые шаги были направлены на формирование этических норм пользования мобильной связью в публичных местах. В 2006 году компанией «Киевстар» был реализован проект «За рулем: мобильная безопасность включена!», который привлек внимание украинской общественности к проблеме повышенной опасности на дороге, возникающей в результате одновременного управления автомобилем и пользования мобильным телефоном.

В 2007 году компания «Киевстар» инициировала проведение «Заседания народной инициативы» с участием известных людей из разных сфер украинского общества. В рамках проекта были обсуждены этические нормы пользования мобильным телефоном, а также результаты всеукраинского социологического исследования «Влияние мобильной связи на нормы поведения украинского социума».

В настоящее время «Киевстар» – единственный мобильный оператор в Украине, уделяющий значительное внимание формированию мобильной культуры в обществе.