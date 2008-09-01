В Украину идет жара

В ближайшие трое суток в Украине осадков не ожидается, температура воздуха днем постепенно будет повышаться до +30°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра, 2 сентября, в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье морей 11-16° тепла, в Сумской, Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, дневная температура 21-26°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 11-16°.

3-4 сентября небольшая облачность, преимущественно без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 17-22 м/с.

Ночью ожидается повышение температуры до 9-14°, на побережье морей – до 15-19° (только 3 сентября в восточной части местами 5-7° тепла); днем в Украине 25-30°.

5- 6 сентября синоптики осадков не прогнозируют, только в западных областях местами пройдет небольшой дождь, гроза.

Температура ночью 10-15°, на юге и в Закарпатье – до 18°; днем 26-32°.

2 сентября в Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 21-26° (в Киеве 23-25°).

3-4 сентября в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью температура повысится до 9-14°, днем – до 25-30°.

5-6 сентября в столице и области без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.