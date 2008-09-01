Ахметов построит в Донецке школу - «в стране нет ничего равного»

Народный депутат Украины, президент футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Ринат АХМЕТОВ выделит 30 млн грн на строительство нового здания Донецкой общеобразовательной школы №63, в которой он когда-то учился.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», сегодня гендиректор клуба Сергей ПАЛКИН вместе с лучшим футболистом Украины сезона 2007-2008 годов бразильцем ФЕРНАНДИНЬО побывали в школе №63 на празднике Первого звонка, где ознакомились с проектом нового здания школы.

В ходе презентации проекта отмечалось, что строительство будет стоить около 30 млн грн и «в стране нет ничего равного».

Кроме того, во время торжественной линейки С.ПАЛКИН и ФЕРНАНДИНЬО раздали школьникам подарки от ФК «Шахтер» - красочные дневники с символикой клуба.