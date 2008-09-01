От взрывов в арсенале под Лозовой пострадали 12 школ

В Харьковской области вследствие чрезвычайной ситуации на 61-м арсенале школа №8 г. Лозовой и детский садик в селе Екатериновка не смогли принять учеников 1 сентября.

Как сообщает официальный сайт Харьковской облгосадминистрации, на данный момент в школе №8 и Екатериновском детсаде, которые больше всего пострадали от взрывов, ведется ремонт.

Председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ вчера во время рабочей поездки в Лозовую заявил, что для 581 ученика школы №8 учебный год тоже начнется 1 сентября, только на время восстановительных работ дети будут учиться во вторую смену в учебно-производственном комбинате №10.

В ходе заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 31 августа в Лозовском горисполкоме, заместитель председателя облгосадминистрации Людмила БЕЛОВА сообщила, что всего от взрывов на военном складе пострадали 12 заведений образования: одна школа в Близнюковском районе, 4 - в Лозовском районе, остальные - в Лозовой.