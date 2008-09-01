В Киеве инспектор налоговой нагрела государство на миллион

В Киеве по материалам сотрудников Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог), в отношении государственного налогового ревизора-инспектора ГНИ в Голосеевском районе.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, злоумышленница в 2004 году не обеспечила проведения надлежащей оценки конфискованного имущества, которое в дальнейшем было реализовано по заниженным ценам. Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму свыше одного миллиона гривен.

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