В Киеве инспектор налоговой нагрела государство на миллион
12:55, 01 сентября 2008Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Киеве по материалам сотрудников Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог), в отношении государственного налогового ревизора-инспектора ГНИ в Голосеевском районе.
Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, злоумышленница в 2004 году не обеспечила проведения надлежащей оценки конфискованного имущества, которое в дальнейшем было реализовано по заниженным ценам. Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму свыше одного миллиона гривен.
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