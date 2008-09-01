На территории 61-го арсенала еще раздаются взрывы

По состоянию на 1 сентября на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины, что вблизи Лозовой Харьковской области, продолжаются работы по локализации очагов пожаров и очистки проходов к хранилищам на технической территории объекта.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, на технической территории 61-го арсенала еще возникают одиночные взрывы отдельных боеприпасов, которые не выходят за пределы арсенала. На протяжении минувших суток было зафиксировано 24 взрыва небольшой мощности.

Также на протяжении минувших суток проводились работы по тушению очагов пожаров и задымления на территории арсенала. 5 пожарных танков и инженерная машина разгораживания осуществила 16 выездов на техническую территорию арсенала для тушения очагов пожаров.

Силами 12 групп разминирования из состава инженерных частей Вооруженных Сил Украины и военнослужащими 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады завершена очистка от взрывоопасных предметов местности в 3-5-километровой зоне и начата очистка 3-километровой зоны вокруг 61-го арсенала. С начала работ очищены 875 га территории, в том числе 75 га зоны разлета обломков боеприпасов - до 3-х километров. Собраны и перевезены к месту временного хранения 1162 взрывоопасных предмета.

Также воины-десантники 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады оказывают помощь в подготовке школы №8 города Лозовая к капитальному ремонту.

Жители населенных пунктов и жилых домов города Лозовая, которые входят в 3–5-километровую зону, вернулись в свои жилища. В 3-километровой зоне остаются эвакуированными жители хуторов Герсивановский и Лесовское. Местные органы исполнительной власти завершают работу по обследованию и оценке ущерба в частном секторе и объектах жизнеобеспечения.

По предварительным данным вследствие взрывов были незначительно повреждены (выбиты стекла, повреждены оконные рамы и шифер) 48 жилых домов и 14 зданий социальной сферы населенных пунктов Лозовского района. Полностью разрушены три дома на хуторе Герсивановском.

С начала ликвидации пожара персоналом 65-го мобильного госпиталя были принято 168 человек, которым была оказана симптоматическая медицинская помощь. За последние сутки за медицинской помощью обратились 6 человек гражданского населения.

В соответствии с Детальным планом, утвержденным министром обороны Украины, ликвидация последствий пожара и очистки от боеприпасов территории 61-го арсенала будет осуществляться в 4 этапа.

Сейчас завершается первый этап – ликвидация пожара и начато выполнения второго – очистка территории от взрывоопасных предметов и разминирования местности. В ходе 3-го этапа предусматривается восстановление сооружений воинской части и зданий населенных пунктов.

В целом к ликвидации последствий пожара и взрывов привлечены 515 военнослужащих и 75 единиц техники Вооруженных Сил Украины.

Сегодня, 1 сентября, в день знаний, первый заместитель начальника Главного управления личного состава – начальник социально-психологического управления Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Александр КОПАНИЦА передал для школьников школы №8 города Лозовая, которая больше всего пострадала вследствие чрезвычайного происшествия на 61-м арсенале, художественную литературу, учебные приборы и спортивный инвентарь. “Работа по подготовке помещений школы уже началась, поэтому уже вскоре учебный процесс в школе будет возобновлен. Дети не должны чувствовать существующих проблем, поэтому крайне важно возобновить учебный процесс и обеспечить школьников всем необходимым”, - отметил генерал-майор А.КОПАНИЦА.