Лада врезалась в джип: трое погибших, двое раненых

В Крыму, на трассе Симферополь – Феодосия, в результате лобового столкновения двух автомобилей трое человек погибли, двое травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

Двигавшийся в направлении Феодосии ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и врезался в джип. В результате удара оба автомобиля перевернулись. В аварии погибли трое находившихся в ВАЗе мужчин. Пассажиры джипа - женщина и ее дочь-подросток - госпитализированы.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и прокуратуры, проводится расследование.