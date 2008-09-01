Лада врезалась в джип: трое погибших, двое раненых
11:09, 01 сентября 2008Общество
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В Крыму, на трассе Симферополь – Феодосия, в результате лобового столкновения двух автомобилей трое человек погибли, двое травмированы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.
Двигавшийся в направлении Феодосии ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и врезался в джип. В результате удара оба автомобиля перевернулись. В аварии погибли трое находившихся в ВАЗе мужчин. Пассажиры джипа - женщина и ее дочь-подросток - госпитализированы.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ и прокуратуры, проводится расследование.
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