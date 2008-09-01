Пожар в поезде Ковель – Симферополь: есть пострадавшие

31 августа на подъезде к железнодорожной станции Ривне, во время движения пассажирского поезда №88 „Ковель – Симферополь” в купейном вагоне №11 возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, персонал поезда ликвидировал пожар подручными средствами. Во время пожара пострадали 2 людей, которые госпитализированы в ожоговый центр областной клинической больницы. Огнем повреждены внутренняя отделка одного купе и белье. Задержки движения поезда не было. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. Правоохранительными органами ведется расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.