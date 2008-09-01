Обнаружены махинации средствами для пострадавших от паводка

Средства, выделенные государством на преодоление последствий наводнения в западных областях Украины, часто используются со злоупотреблениями. Такие результаты проверок КРУ и СБУ.

В настоящее время все пострадавшие от стихийного бедствия районы находятся под особым вниманием КРУ. Злоупотреблений довольно много, отмечают члены ревизионных групп. Так, скажем во Львовской области, работники управления уже обнаружили завышение нужд из бюджетного финансирования на свыше двух миллионов триста тысяч гривен. За государственные средства чиновники намеревались отремонтировать поликлинику и очистительные сооружения в Старосамбирском районе, которые нуждались в текущих ремонтах уже много лет, а не в результате подтопления. Особенно много махинаций с возмещением имущественных потерь, потери урожая и ремонта «размытых» дорог. Так, в Тисменицком районе Ивано-Франковской области служебные лица райсовета подделали целые списки жителей для выплаты компенсаций, из-за чего государство потеряло свыше 700 тысяч гривен. На Тернопольщине предупреждено незаконных выплат на 7 миллионов гривен. Здесь самым популярным способом махинаций были поддельные акты на возмещение за потерю урожая.

Немецкая волна