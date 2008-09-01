Милиция пресекла незаконную деятельность 193 пилорам

С начала проведения мероприятий после стихии и соответствующего решения СНБО Украины прекращена деятельность 193 незаконно работающих пилорам.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК. По его словам, в сфере лесного хозяйства по материалам сотрудников государственной службы борьбы с экономической преступностью возбуждено 4 уголовных дела, в том числе 2 – экономической направленности. Из незаконного оборота изъято почти сорок кубометров древесины. В частности, в одном из горных районов области к уголовной ответственности привлекается лесничий, который, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, без какой-либо необходимости осуществил отвод и вырубку леса, чем нанес государственным интересам ущерб на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Задержание автомобиля на дороге в Долинском районе, на котором перевозилась лесопродукция, стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении менеджера частного предприятия. Как выяснилось, последний дал указание загрузить автомобиль древесиной и перевезти в другое место, не имея на то ни разрешения, ни соответствующих сопроводительных документов.