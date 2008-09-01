Возбуждено уголовное дело против должностных лиц Морской академии

В Одесской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины по ч. 3 ст. 368 (взяточничество) Уголовного кодекса Украины в отношении трех должностных лиц Одесской Национальной морской академии (ОНМА).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, уголовное дело возбуждено против одного из заместителей декана заочного факультета, диспетчера и методиста этого факультета ОНМА.

Данные лица обвинены в вымогании и получении взяток от студентов-заочников за успешную сдачу лабораторных, курсовых, дипломных работ и экзаменов во время экзаменационных сессий. Работники Одесского УБОП задокументировали 5 фактов преступной деятельности обвиненных на общую сумму свыше 20 тысяч гривен. Во время следственно-оперативных действий у злоумышленников изъято более 18 тысяч долларов, более 8 тысяч гривен, наложен арест на сумму более 96 тысяч гривен. В отношении фигурантов уголовного дела суд избрал меру пресечения - подписку о невыезде.