В результате поджога сухой травы уничтожено 15 домов

В селе Врубовка Лутугинского района Луганской области в результате поджога неустановленным лицом сухой травы и сильного ветра возникли пожары в заброшенных жилищах с распространением огня на жилые дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 жилых и 7 заброшенных домов. Силами шести отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, 12 человек отселены к родственникам. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.