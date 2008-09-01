300 студентов из пострадавших районов Виннитчины будут учиться бесплатно

300 студентов Винницкой области из пострадавших в результате наводнения районов будут учиться бесплатно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного комитета профсоюза работников образования и науки Сергей ПУГАЧЕВ.

По его словам, 84 студента, ранее учившихся на контрактной основе, будут переведены на бюджетную форму учебы.

Количество студентов, переведенных на бесплатную учебу в Ямпильском районе, - 28 студентов, Могилев-Подольськом - 30 студентов, городе Могилев-Подольський - 26 студентов.

С.ПУГАЧЕВ также отметил, что в категорию льготников вошли студенты из наиболее пострадавших от стихии семей. Именно им государство продолжает оказывать помощь.

Он прибавил, что профсоюзный комитет выделил 150 тыс. грн. для семей педагогов. Их также около 300, а нуждаются в ремонте и восстановлении жилья 60 семей. Именно им предоставлены средства, размер которых зависит от нанесенных убытков.

Как сообщал УНИАН, 27-29 июля из-за разлива реки Днестр 1079 жилых домов в 14 населенных пунктах Могилев-Подольського, 7 - Мурованокуриловецкого и 9 - Ямпильского районов Винницкой области оказались подтопленными. Из них эвакуированы 4 368 человек, в том числе 752 детей, спасены 246 человек, в том числе 40 детей.

В зоне подтапливания также оказались 12,04 тыс. га сельскохозяйственных угодий и 37 электрических подстанций.

В результате паводка в Винницкой области было повреждено 30 км дорог, 3 моста и 878 домов, из которых 13 - разрушенные, 334 - подлежат капитальному ремонту.