Выпускники вузов неохотно идут в школы

В Харьковской области дополнительная потребность в педагогических кадрах на 2008/2009 учебный год составляет 559 учителей.

Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации Людмила БЕЛОВА.

По ее словам, остаются незакрытыми 387 вакансий по разным предметам, из них 140 – в Харькове. Наиболее дефицитными продолжают оставаться такие педагогические специальности, как английский язык, физика и математика, физическая культура, трудовое обучение. Из 804 учителей информатики только 70% имеют профессиональную подготовку.

Л.БЕЛОВА отметила, что у Харьковской области более десяти вузов готовят школьных учителей, но выпускники высших учебных заведений неохотно идут работать в школы. По ее мнению, кадровая проблема вызвана жилищными проблемами учителей. В 2007 г. жилье предоставлено всего 25 семьям, в то время как на квартирном учете находится 1985 педагогических и научно-педагогических работников.