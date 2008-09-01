Одесский аэропорт готовится к футбольному чемпионату

Реконструкция действующего и строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта "Одесса" позволит увеличить пропускную способность аэропорта в период проведения Евро-2012 до 2 тыс. 725 пассажиров в час.

Как сообщили УНИАН в горуправлении информации, это предусмотрено проектом реконструкции и модернизации, который предстоит реализовать инвестору-победителю международного конкурса в ноябре текущего года.

Коренное обновление Одесского аэропорта руководство Одесской мэрии считает одной из главных задач подготовки Одессы к Евро-2012. Согласно расчетам специалистов, пассажирский терминал, который предстоит возвести, позволит принимать 1 тыс. 300 пассажиров в час, имеющийся пассажирский терминал - 725 пассажиров, временный терминал - 700 пассажиров.

Общий объем финансовых ресурсов, которые понадобятся для проведения реконструкции и развития международного аэропорта «Одесса», составит около 250 млн. долл.

Напомним, сейчас по поручению Комиссии по выбору стратегического партнера для реконструкции и модернизации Одесского аэропорта специальные городские службы осуществляют проверку правоустанавливающих документов, профессиональные и финансовые возможности 7 компаний, подавших заявки для участия в конкурсе.

Согласно сообщению горуправления информации, это - одесское ООО «Гепард плюс», харьковские ООО «Нью Систем АМ» и «Альпари +», австрийское АО «Аэропорт Вены», фирма «EQT Infrastructure Limited» с Гернси (один из Нормандских островов, входящих в состав Великобритании), кипрское предприятие «CE Power Holdings Limited» и испанская компания «Elecnor S. A.». Эти фирмы подтвердили готовность вложить в реконструкцию аэропорта не меньше 250 млн. долл.

Справка УНИАН. Одесский аэропорт расположен на земельном участке площадью 570,8 га. На предприятии работают 1 тыс. 55 человек. В прошлом году объем реализации услуг аэропорта составил 66 млн. 587 тыс. грн., балансовая прибыль – 18 млн. 344,3 тыс. грн., рентабельность – 23,5%.